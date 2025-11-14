新潟県胎内市役所は14日、胎内市下赤谷地内でクマ1頭がワナに捕獲されたため、緊急銃猟を行ったと発表しました。 11月14日午前7時半ごろ、胎内市下赤谷地内で「クマ1頭がワナに捕獲されている」と市役所に通報がありました。通報を受け、現地では警戒や注意喚起を行っていたものの、人の生活圏内で危険な状態だったことから、新発田警察署と協力して周辺の安全確保をした後、緊急銃猟を判断。午前9時10分、銃猟によりクマを捕獲し