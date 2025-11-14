県内全域でインフルエンザ注意報が発令されました。過去１０年で２番目の早さです。 県内９４の医療機関からの報告では、９日までの１週間でインフルエンザの患者数が前の週に比べ約２．５倍となる８７１人となりました。 このうちの約８割が１０代以下だということです。 県は７つある保健所のうち広島市など３カ所で、１定点あたりの患者数が注意報の目安となる１０を上回ったことから県内全域でのインフルエンザ注意報を発令