横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから15日で48年です。めぐみさんの母校の小学校では、帰国を願う集会が開かれました。14日朝、めぐみさんの母校・新潟小学校で開かれた帰国を願う集会。拉致問題について理解を深めようと毎年開かれていて、6年生の児童がめぐみさんに宛てて書いた手紙を読み上げました。【児童】「家族や友達と一緒にいることも許されず、自分のいたいところにいることも許されない。そんなつらさと寂しさは私