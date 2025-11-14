近年、利用者が増えているマッチングアプリ。一方でアプリを悪用したトラブルも発生する中、県は安全な利用方法などを知ってもらおうとショートドラマを制作し公開しました。13日県が公開したのは、マッチングアプリの安全な利用を呼びかけるショートドラマです。こども家庭庁が去年行った調査では、既婚者の4人に1人がマッチングアプリで結婚相手に出会うなどその利用者は年々増加していますが、一方でアプリを悪用し