南海トラフ巨大地震の発生が懸念される海域で、津波の検知がこれまでより最大でおよそ10分早くなります。南海トラフ周辺の海域で地震や津波の観測を行う、南海トラフ海底地震津波観測網、通称「N-net」で今年6月に整備が完了した沿岸システムのデータについて、気象庁は今月20日から津波情報などに活用すると発表しました。これにより、高知県沖から宮崎県の日向灘にかけての海域で地震が発生した場合、津波の検知が最大でおよそ10