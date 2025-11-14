デコピンの挙動にファン大注目です。日本時間14日、大谷翔平選手がナ・リーグMVP獲得。全米野球記者協会に所属する記者30人から満票で1位票を勝ち取る3年連続4度目の受賞となりました。発表の瞬間はいきなりの拍手に驚いた表情を見せていたデコピンでしたが、大谷選手と真美子さんになだめられて再びソファでおとなしくしました。その後の大谷選手へのインタビュー中、手持ち無沙汰なデコピンはふっと真美子さんの方へ目線を送りま