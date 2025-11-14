大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。歌手のアイナ・ジ・エンド（30）の初出場が発表された。ラッパーのちゃんみな（27）の初出場が発表された。出場歌手発表会見に出席したちゃんみなは、「私にとってもそうですし、今年で9年目になるんですけども、私たち家族にとっても本当に光のようなな存在である紅白歌合戦に今私が光として立てることにすごく光栄に思いますし、選んでいただき