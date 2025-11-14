新築住宅の工事現場に侵入し、電動工具を盗んだ疑いで男2人が逮捕されました。川村竜也容疑者（28）と17歳の少年は10月、東京・練馬区の新築住宅の工事現場に侵入し、エアコンプレッサーなど電動工具11点、53万円相当を盗んだ疑いが持たれています。川村容疑者らはキーボックスを壊して鍵を取り出し、住宅内に侵入して盗み出した後、事件の発覚を逃れるためキーボックスを持ち帰っていました。川村容疑者らは容疑を認めているとい