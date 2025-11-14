178cm47kgの“ガリガリ体型”を持つ25歳男性が、大量の食事を完食するミッションを課され、「どうかしてる…」と苦悶の表情を浮かべる場面があった。【映像】178cm47kgの“ガリガリ”体型＆6000kcalの食事「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #3』（ABEMA）が、11月13日に放送された。主導するの