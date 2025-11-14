バンドオーディション番組『STEAL HEART CLUB』第4話にて、日本人のケイテン率いるチームが圧巻のパフォーマンスを見せた。【映像】カッコ良すぎる！イケメン日本人ギタリストが寝そべりながら弾く様子Mnetとカカオエンターテインメントがタッグを組んだ『STEAL HEART CLUB』は、ギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボード各10名ずつ、計50名の参加者たちが熾烈なサバイバルを繰り広げてグローバルバンドを結成するプロジ