＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞◇14日◇東京・NHK堺正章（79）が99年ソン・フィルトルでの出場以来、26年ぶりの復活となった。昨年12月、ゴダイゴのミッキー吉野（79）、シシド・カフカ（40）と“生涯最後のバンド”と位置付けた「堺正章to MAGNETS」を結成。今年2月、お披露目ライブを行っていた。紅白には71年からソロとして6年連続で出演。99年にはかまやつひろしさん、井上堯之さんと結成したソン・フィルトルで