クマによる被害の深刻化を受け、政府は「対策パッケージ」を新たに決めました。これまで保護に軸足を置いてきたクマを駆除対象として位置づけ、体制の整備を急ぎます。木原官房長官：安心・安全の確保に万全を期すべく必要な施策を進め、経験を積み重ねる。必要があればちゅうちょすることなく機動的に見直しながら、クマ被害対策を戦略的に実行してまいります。対策は3つの段階でまとめられ、緊急的な対応では自衛隊や警察のOBな