＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞◇14日◇東京・NHK夫の佐藤良成、妻の佐野遊穂による夫婦デュオ「ハンバートハンバート」の初出場が決まった。放送中の朝の連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を書き下ろしている。佐野は「まだ信じられない。このまま当日も…。後で思い出して『本当だったのかな』となるのかも」とジョーク交じりに喜びを明かした。出場を知ったのは今朝になってから。佐野は