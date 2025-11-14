NHKは13日、都内の同局で「第76回NHK紅白歌合戦」の出場歌手発表記者会見を行い、STARTO ENTERTAINMENT（スタート社）のアーティストが出場することを発表した。King＆Princeが6回目の出場を決めた。同社アーティストが出場するのは3年ぶりとなる。King＆Princeは22年の放送回以来3年ぶり6回目の出場。23年5月から敷く永瀬廉と〓橋海人（ともに26）の2人体制となってからは初の紅白のステージとなる。今年は2人体制となって初の3大