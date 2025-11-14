＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞◇14日◇東京・NHK12月31日をもって活動休止するPerfumeが、2年ぶりの出場を決めた。99年に広島で結成し、05年にメジャーデビュー。中田ヤスタカ氏によるエレクトロなビートとシンセサイザーを駆使したサウンドで、「ポリリズム」「チョコレイト・ディスコ」「レーザービーム」など多数のヒット曲を生み出した。今年がメジャーデビュー20周年。紅白歌合戦には08年から23年まで、紅組の