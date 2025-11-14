＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞◇14日◇東京・NHK7人組ガールズグループ「HANA」が初出場を決めた。生みの親でもある、ラッパーのちゃんみな（27）も初出場を決めており、2組の“共演”にも注目が集まる。今年4月に誕生した同グループは、ちゃんみなとSKY−HI（38）がタッグを組んだオーディション番組「No No Girls」から誕生。デビューシングル「ROSE」は「オリコン週間ストリーミングランキング」で1億回再生を突