ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行い、初出場のアーティストが出席した。５人組バンド「ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥ」が１９年ぶりに３回目の出場を決めた。布施明は１６年ぶり２６回目。ＴＵＢＥは２７年ぶり３回目の出場。久保田利伸は３５年ぶり２回目、岩崎宏美が３７年ぶり１５回目の出場を手にした。ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥは２００４年に初出場し、０