ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行った。Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅと、Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉの出場が発表され、かつてメンバーだった５人が紅白の舞台で３年ぶりに再会する。Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅを巡っては、２２年１１月に平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太が２３年５月２２日をもってグループを脱退し、永瀬廉と高橋海人の２人で活動継続すると発表。２２年末に５人