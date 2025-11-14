女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」と、同じく女性７人組の「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が１４日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見をに出席した。ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲの鎮西寿々歌は「この１年間、紅白に出場するという目標を掲げてファンの皆さんと一致団結してきた。思いが実を結び、大きな舞台に立つことが決まってうれしい。妹分である