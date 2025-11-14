ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行い、初出場のアーティストが出席した。今年７月にテレビアニメ「ダンダダン」の第２期オープニングテーマとしてリリースした「革命道中」がヒットした歌手のアイナ・ジ・エンドは、紅組での初出場が決定。２３年まで所属していたバンド「ＢｉＳＨ」時代では２１年に出場しているが、ソロでは初の快挙となった。４年前に「Ｂ