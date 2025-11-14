ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行い、ＨＡＮＡら初出場のアーティストらが出席した。ＨＡＮＡは今年４月にデビューし、「ＲＯＳＥ」「ＢｌｕｅＪｅａｎｓ」「ＭｙＢｏｄｙ」など相次いでヒット曲を飛ばした７人組ガールズグループ。紅組で初出場が決定。１年目にして大ブレイクを果たした７人が、紅白の舞台もつかんだ。デビュー１年目での快挙に、ＭＯＭ