県警はきょう14日、鹿児島県内に住む70代の女性がうそ電話詐欺であわせておよそ3300万円をだまし取られたと発表しました。 県警によりますと、70代女性は今年9月、厚生労働省の職員を名乗る女から電話があり、「過去に大阪で受けた入院費用などの未払いがある」と言われました。 女性が「身に覚えがない」と話したところ、女は被害届を出すようすすめ、そのまま大阪府警を名乗る男につなげました。 すると男は「あなたが犯罪に