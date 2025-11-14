シンガーソングライター森川葵咲樹（もりかわ あさぎ）がアソビミュージックとのレーベル契約締結後、初となる新曲「TERRA-滲んだ足跡」を11月14日（金）に配信リリースした。森川葵咲樹は、幼少期から親しんだ読書に裏付けられた独特の詩の世界と、心に突き刺さるメロディで物語を紡ぐ新進気鋭のシンガーソングライターで、今作「TERRA-滲んだ足跡」は、地球、時間、そして永遠を歌ったメッセージソングだ。独創的ながらも心に寄