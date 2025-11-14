緑黄色社会が、2026年1月14日(水)にLive Blu-ray＆DVD『Channel Us 2025 at 東京体育館』をリリースすることを発表した。今作は、今年2月にリリースした最新アルバム『Channel U』を携え全国を駆け巡ったホールツアーの集大成であり、バンド結成13周年を記念して7月4日(金)・5日(土)に東京体育館で開催された公演を収録する。（パッケージにはDay2／7月5日の模様を収録）コーラスメンバーを迎えたスペシャル編成で贈る、エモーショ