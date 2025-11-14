フィデアホールディングス [東証Ｐ] が11月14日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比54.5％増の19.6億円に拡大したが、通期計画の48億円に対する進捗率は40.9％にとどまり、5年平均の48.8％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.5％減の28.3億円に減る計算になる。 直