３日、河南省鄭州市航空港区にある比亜迪（ＢＹＤ）組立工場の新エネルギー車（ＮＥＶ）「宋Ｐｒｏ」生産ライン。（鄭州＝新華社記者／李嘉南）【新華社北京11月14日】中国国家統計局が14日発表した10月の一定規模（主要事業の年間売上高2千万元、1元＝約22円）以上の工業企業の増加値（付加価値額）は、物価変動を除いた実質で前年同月比4.9％増加した。