ザ・クロマニヨンズの全国ツアー＜ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026＞が11月13日（木）鹿児島CAPARVO HALLで初日を迎えた。同ツアーは2025年10月29日に発売された18thアルバム『JAMBO JAPAN』を引っ提げての全国ツアーで、開演を心待ちにするオーディエンスの熱気に包まれた会場にて、甲本ヒロトの「オーライ！ロックン・ロール」の合図でライブがスタート、スピード感あふれるギターとハープが織りなす骨太なグル