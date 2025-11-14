１３日、ヌルトレウ氏（手前左）と会見する王毅氏。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京11月14日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・中央外事工作委員会弁公室主任は13日、カザフスタンのヌルトレウ大統領補佐官（国際投資・貿易協力担当）と北京で会見した。