2月5日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は一度は行ってみたい！？不思議な街SP＜20時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト小島よしお小峠英二志田彩良ハシヤスメ・アツコ本郷奏多（50音順敬称略）エージェント：大野 アティエ（中東）、栃ノ心 剛史（ジョージア）★スマイリング・ジョージア★黒海に面した東欧のジョージアのとある村で