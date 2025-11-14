amazarashiが、2026年4月より東京・ソウル・台北・上海・北京の5都市を巡る＜amazarashi ASIA TOUR 2026＞を開催することが決定した。amazarashi史上最大規模でのアジアツアーとなる。本日11月14日12時より、東京・Zepp Haneda（APOLOGIES会員限定）およびSGC HALL ARIAKEの2公演について、amazarashi official site「APOLOGIES」にて会員先行予約受付がスタート。ソウル、台北、上海、北京の各公演詳細およびチケット販売情報は後