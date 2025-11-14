大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45総合ほか）の出場歌手が14日、東京・渋谷のNHK局内で発表された。M!LK（佐野勇斗、塩崎太智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が初出場することが発表された。【会見カット】念願の紅白出場！ぎゅっと集まり笑顔をみせるM!LK結成10周年を迎えたM!LKは、今年7月にグループ史上最大動員数のツアーを完走。「イイじゃん」がSNSで大きな反響を呼ぶな