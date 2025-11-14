大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。FRUITSZIPPER、ちゃんみな、M!LKらが初出場する。放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。【紅組】アイナ・ジ・エンド（初）、あいみょん（7）、ILLIT（2）、幾田りら（初）、石川さゆり（48）、岩崎