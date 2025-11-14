3月4日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は絶叫SP＜20時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト奥平大兼北村一輝雑賀サクラ鈴鹿央士紅しょうが（50音順敬称略）エージェント：スティアン フロイスタイン（ノルウェー）、ルスマリア・信子・前田・デ・オリベラ（南米）★アマゾンからの脱出★国土の半分近くがジャングルという中南米のボリ