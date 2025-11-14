アメリカでは過去最長となった政府閉鎖が終わり、13日、業務を再開しましたが、トランプ政権が政府閉鎖を機に大規模な職員の人員削減を進めたことで大きな影響が出ています。政府職員が多く住むワシントン近郊で13日に開かれた就職フェアには、例年よりも多くの人が詰めかけました。就職フェア主催者「この地域では多くの人が解雇されたため、参加者が増加している」トランプ大統領は政権発足時から政府職員の大幅な人員削減を進め