3月25日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」はお笑い怪獣もやってくるミステリークイズ3時間SP＜19時00分〜21時54分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト相葉雅紀明石家さんま劇団ひとり滝沢カレン中村倫也森七菜（50音順敬称略）エージェント：スチュアート・オー（オーストラリア）、ティム・ケリー（イギリス）、マシュー・チョジック（アメリカ）、マ