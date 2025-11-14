4月1日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は新たなる挑戦！成功か失敗かSP＜20時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）スペシャルパネリスト：ビートたけしゲストアリアナさくら川村壱馬（THE RAMPAGE）中村獅童濱口優（よゐこ）ヤーレンズ（50音順敬称略）エージェント：クラウディア・マーツ（ドイツ）、マンスール・ジャーニュ（アフリカ）★世界一孤独なチンパンジーのお見合い