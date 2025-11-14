4月15日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は一攫千金！金持ちさん貧乏さんSP＜20時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）スペシャルパネリスト：ビートたけしゲストインディアンスギャビー中村アン山粼賢人（50音順敬称略）エージェント：ユザワ・ダイシ・ハビエル（スペイン）ルスマリア・信子・前田・デ・オリベラ（中南米）★これはダリの絵だ！25年間信じ続けた男★スペ