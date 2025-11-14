天海祐希主演のテレビ朝日ドラマ「緊急取調室」第４話が１３日に放送された。パパ活のトラブルから相手家族を殺害した罪で死刑判決を受けた女性死刑囚・佐藤礼奈役で大原櫻子（２９）が登場した。死刑を抗わずに受け入れ、突然「別の殺人」まで告白するも、アイドルのようなドレス姿とキャピキャピした無邪気な言動で、真壁有希子刑事（天海祐希）らを困惑させたが…次第に不思議な言動の裏で隠していた生い立ちや素顔、死刑