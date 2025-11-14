茨城・境町の雑木林に男性の遺体を遺棄した疑いで逮捕された男ら3人が、男性を監禁した疑いで逮捕されました。梅田彰吾容疑者（33）と只野歩架容疑者（24）ら3人は2025年6月、松永淳さん（当時48）の両腕を縛るなどして車の中に監禁した疑いが持たれています。松永さんは10月、境町の雑木林に埋められ死亡しているのが見つかり、梅田容疑者は暴力団幹部らとともに死体遺棄の疑いで逮捕されていました。梅田容疑者は、松永さんと知