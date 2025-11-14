大手貴金属会社の刻印を偽造した金地金を買い取り業者に売却し、代金をだまし取ったとして、警視庁が中国籍で貿易会社役員の男（３９）（東京都渋谷区）ら男女８人を詐欺と有印私文書偽造・同行使容疑で逮捕したことがわかった。同庁は、金地金が密輸や特殊詐欺でだまし取られた金塊を加工したもので、グループが３〜７月に同様の手口で計約９５億円を詐取したとみている。他に逮捕されたのは、別の貿易会社役員の男（４７）（