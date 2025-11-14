5月6日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」はすっごいロボット&マシン大集合SP＜20時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト大橋和也（なにわ男子）尾形 貴弘（パンサー）沙羅 タイムマシーン3号 トリンドル玲奈（50音順敬称略）エージェント：ティム・ケリー（イギリス）、マシュー・チョジック（アメリカ） ★サイボー