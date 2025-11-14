中国江西省九江市の果物屋＝10月（共同）【北京共同】中国国家統計局が14日発表した10月の主要統計によると、消費動向を示す小売売上高は前年同月比で2.9％増加した。伸び率は9月より0.1ポイント鈍化した。増加率は6月以降縮小し続けており、政府による消費刺激策の効果に息切れ感が見えている。小売売上高の伸び率鈍化は5カ月連続。家電類は政府の買い替え促進策の対象となっているが、14.6％減とマイナスに転じた。一方、ス