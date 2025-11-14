NHKは14日、東京・渋谷の同局で、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）出場歌手発表会見を行い、今年の出場歌手を発表した。初出場は10組。紅組はアイナ・ジ・エンド、幾田りら、aespa、CANDY TUNE、ちゃんみな、HANA、ハンバートハンバート、FRUITS ZIPPERの8組で、白組は＆TEAM、M！LKの2組。今年は司会を今田美桜（28）綾瀬はるか（40）有吉弘行（51）、鈴木奈穂子アナウンサー（43）が務める。綾瀬は19年以来4