7月22日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」はラッキーアンラッキーSP＜20時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト小手伸也瀬戸利樹浜辺美波  ぼる塾 （50音順敬称略） エージェント： マシュー・ チョジック（アメリカ）★国境を守れ！米国境橋保安隊★アメリカとメキシコの国境を流れる川にかかる橋の国境検問