7月29日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は地球、厳しいって！大自然はミステリーSP＜19時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）スペシャルパネリスト：ビートたけしゲストケンドーコバヤシ佐野勇斗渋谷凪咲なすなかにし藤本美貴眞栄田郷敦 （50音順敬称略）エージェント：ボダンアレキサンドラ（フランス）、マシュー・チョジック（アメリカ）、マリ・ニヘイ（フィリピン