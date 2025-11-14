＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞◇14日◇東京・NHKシンガー・ソングライターの幾田りら（25）が、ソロとして初出場が決まった。YOASOBIとして3度出場も、ソロでの出場は初となった。