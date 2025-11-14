＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞◇14日◇東京・NHK7人組女性アイドルグループ、FRUITS ZIPPERが悲願の初出場を決めた。芸能事務所アソビシステムが手がけるアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB．」から22年に誕生した、仲川瑠夏（28）、真中まな（26）、鎮西寿々歌（26）、月足天音（25）、櫻井優衣（25）、松本かれん（23）、早瀬ノエル（21）の7人。同年リリースの「わたしの一番かわいい