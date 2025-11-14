9月9日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は世界は変な場所だらけ不思議な場所SP＜20時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）スペシャルパネリスト：ビートたけしゲストアインシュタイン安斉星来指原莉乃中川大志柳楽優弥（50音順敬称略）エージェント：ケレンゾハル（中東）、ティム・ケリー（イギリス）★サーク島★イギリス本島から離れたチャンネル諸島のサーク島は、手つか