主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。11月13日（木）に放送された第4話では、有希子たちが新たな殺人を告白した死刑囚・佐藤礼奈（大原櫻子）を取調べすることに。弁護士・清原美香（高岡早紀）も巻き込み緊張感あふれる取調べが繰り広げられるなか、ある裏切りから衝撃の真実が明