10月28日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は思っていたのとは大違い！〇〇なのに××SP＜20時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）スペシャルパネリスト：ビートたけしゲストケイナコットン田中樹 （SixTONES）長濱ねる八代英輝（50音順敬称略）エージェント：アンジェロ・イシ（ブラジル）、ティム・ケリー（イギリス）★ブラジルの気球マニア★ブラジルでは、多くの人に大人気